Российская доктрина об использовании ядерного оружия уточняется - Лавров

Российская доктрина об использовании ядерного оружия в настоящее время уточняется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Американцы однозначно ассоциируют вот те разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, может затронуть исключительно Европу... И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - заявил Лавров журналистам.

По словам Лаврова, страны Запада "нарываются" на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.