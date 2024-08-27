ТНТ выпустит сериал про приключения Байдена в России

Актер Дмитрий Дюжев сыграет действующего президента Америки Джо Байдена. Артист сделает это в сериале ТНТ "Гудбай".

Сериал будет о том, как Байден инкогнито отправляется в Россию. Согласно сюжету, глава государства решил разобраться, почему санкции работают не так, как запланировано, и прилетел в Россию. В первый же день он теряет документы и начинает жить в хрущевке. Президенту придется работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на возвращение домой, в то время как вместо него в США отправляется российский пенсионер Иваныч.

Дмитрий Дюжев, комментируя съемки в сериале, сообщил, что ему нравятся роли, в которых можно буквально побыть другим человеком. По словам актера, в сериале будет рассказана добрая и смешная история.

"Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра", — пишет "Газета.Ru".