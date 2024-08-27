В Кремле допустили, что дело Дурова может стать политическим

Дело основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы", - отметил представитель Кремля.

В противном случае, по мнению Пескова, можно будет говорить о "прямой попытке ограничения свободы коммуникаций и прямого запугивания руководителя крупной компании".

"То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин Макрон", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина.

26 августа президент Франции впервые прокомментировал задержание Павла Дурова. Макрон отказался считать дело политическим. Он заявил, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования".

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во Франции. Он имеет гражданство этой страны, в которой программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

Выяснилось, что дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.