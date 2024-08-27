27 Августа 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Безопасность граждан в ходе голосования в Астраханской области обеспечат более 1600 сотрудников силовых ведомств

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Главным вопросом повестки стало обеспечение безопасности граждан на предстоящих выборах 6-8 сентября 2024 года.

Как отметил глава региона, в нынешних условиях особенно важно сделать так, чтобы выборы прошли безопасно для всех участников избирательного процесса.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Астраханской области Александр Родионов доложил, что 6-8 сентября будут работать 567 избирательных участков, 193 из которых находятся в Астрахани. Они расположены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, а также административных зданиях. Также образовано 13 временных избирательных участков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Свое избирательное право смогут реализовать 709 930 граждан. В дни голосования в Астраханской области завершатся 124 избирательные кампании.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С 26 августа начала действовать рабочая группа областного УМВД. В её задачи входит постоянный мониторинг общественно-политической ситуации и криминогенной обстановки. С момента завоза бюллетеней в территориальные избиркомы (с 28 августа) работа группы перейдёт в круглосуточный режим.

Александр Родионов сообщил, что в период голосования планируется задействовать более 1200 сотрудников полиции, 30 сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, 290 росгвардейцев, 110 специалистов частных охранных организаций. Полицейские заступят на охрану УИК с 4 сентября.

Все избирательные участки региона оснастят стационарными или ручными металлодетекторами. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в УИК в каждом муниципальном образовании предусмотрены резервные помещения. В их роли будут выступать автобусы большой вместимости и палатки.

Сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность дорожного движения в непосредственной близости от избирательных участков во все дни голосования.

«Мы проводили избирательные кампании при разных обстоятельствах. Но сейчас основное направление – это обеспечение антитеррористической безопасности в дни выборов, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Прошу в этой связи отработать все алгоритмы действий и быть готовыми оперативно реагировать на любые нештатные ситуации»

Теги: игорь бабушкин, единый день голосования, выборы в астраханской области, обеспечение правопорядка


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