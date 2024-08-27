В Москве подано уведомление на митинг в поддержку Павла Дурова

Либертарианская партия России подала в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга в поддержку Павла Дурова. Организаторы указывают, что хотят продемонстрировать несогласие граждан России с преследованием основателя Telegram, также они будут требовать его освобождения французскими властями.

Ранее один из либертарианцев был задержан на десять суток у посольства Франции в Москве во время одиночного пикета в поддержку Дурова.

Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа. Обвинение ему официально до сих пор не предъявлено. По неофициальным данным, власти Франции недовольны из-за нежелания администрации Telegram сотрудничать с силовиками.