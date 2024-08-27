В деревне Малая Крутая Омутинского района запустили газопровод

В деревне Малая Крутая Омутинского района запустили газопровод, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новые сети протяженностью 2,9 км создали возможность подключения 52 домохозяйств.

В будущем планируется газифицировать фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб в деревне Малая Крутая. Работы по строительству газопровода провели специалисты "Газпром газораспределение Север" в рамках региональной программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы.

"В данном населенном пункте преимущественно проживают люди пожилого возраста и приход газа значительно облегчит их быт. В дальнейшем к природному газу будет подключен сельский клуб и фельдшерско-акушерский пункт", - рассказал директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Александр Скоков.

В Тюменской области на внутридомовое газовое оборудование выделяется субсидия до 156 000 рублей - ее размер был увеличен со 130 000 рублей, воспользоваться ей могут 49 льготных категорий граждан. Всего в 2024 году в Тюменской области планируют: построить 240 км газопроводных сетей, газифицировать 36 населенных пунктов, обеспечить домовыми подводами 2990 домохозяйств.