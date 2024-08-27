На Урале экс-главу КПК "Содействие" отправили в колонию за хищение 488 млн у пайщиков

В Каменске-Уральском вынесен приговор экс-главе кооператива Марине Погадаевой. Речь идет о крупном хищении денег пайщиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она была председателем кредитного потребительского кооператива (КПК) Уральского региона "Содействие". Как показало расследование, с 2009 по 2019 годы Погадаева заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений на фиксированный срок под видом начисления компенсаций (процентов). В соответствии с договорами людям полагалась выплата не менее 11% годовых.

Однако свои обязательства глава кооператива не исполнила, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Всего у более чем 1 тысячи пайщиков было похищено свыше 488 млн рублей.

Дело рассматривалось в суде с начала 2022 года. Сегодня, 27 августа, Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Марине Погадаевой 9 лет колонии общего режима, со штрафом в 700 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Как отметили в прокуратуре, процесс проходил в местном Доме культуры, чтобы вместить в зал всех потерпевших.

Как сообщили Накануне.RU в суде, исковые требования 1 тысячи 35 потерпевших удовлетворены в заявленном размере причиненного ущерба. Сразу после вынесения приговора Погадаева была взята под стражу.

Напомним, в 2020 году обманутые пайщики КПК "Содействие" устраивали "сход" у Законодательного собрания Свердловской области.

В 2023 году сообщалось, что на Урале завершено расследование дела о хищении денег пайщиков еще нескольких КПК.