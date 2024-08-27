Город Новогродовка в ДНР почти освобожден

Новогродовка в ДНР почти освобождена, боевики отступили, почти не оказывая сопротивления. Об этом заявил украинский боевик 3-й отдельной штурмовой бригады Владислав Дацик.

Событие примечательно тем, что Новогродовка является городом с населением около 15 тыс. человек, в нем много многоэтажных зданий, а разрушительных боев не было, в результате чего город не получил значительных разрушений. Причем освобождение произошло очень быстро.

О почти полном освобождении Новогродовки сообщают все российские военкоры и обозреватели. Юрий Подоляка отмечает, что под контролем российских военных 90% города. И возможно, уже сегодня-завтра Новогродовка будет полностью зачищена. Не разрушенная штурмом, она может стать базой для наступления. Продвижение здесь происходит быстро, так как все резервы Зеленский бросает в Курскую область. Фактически единого фронта нет, а противник не может организовать устойчивую оборону.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что уже дают о себе знать потери украинских войск. Раз для нападения на Курскую область Киеву пришлось снимать части с фронта, это свидетельствует о том, что подготовленными стратегическими резервами Украина в достаточной степени не располагала.