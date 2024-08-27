В Перми разбирают старое здание аэропорта Большое Савино

В Перми разбирают старое здание аэропорта Большое Савино, построенное в 1967 году. Об этом в соцсетях сообщил пермский скульптор Олег Филимонов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Удалось побывать там и даже отыскать элементы, служившие аэропорту с самого его основания. На чугунных рамах для крепления телефонных плинтов, обнаружилась надпись датированная 1965 годом. Не меньший интерес представляет упоминание их завода изготовителя П/Я 11, это Киевский авиационный завод. Одну такую раму удалось выпросить у рабочих, сгодится на очередную композицию, останется памятью о нашем старом аэропорте", - говорится в сообщении.

Олег Филимонов создает скульптуры из деталей, которые он находит на руинах снесенных, реконструируемых или развалившихся от ветхости зданий. В этом отношении его интересуют любые здания, но в первую очередь — те, что имеют историческую и культурную ценность.

Старый терминал площадью около 4 тыс. кв. м закрылся в 2018 году. После демонтажа участок могут использовать для стоянки самолетов или под размещение грузового хаба.