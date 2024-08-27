На Среднем Урале в конце лета ожидаются сильные дожди

На Средний Урал в конце нынешнего лета вернется дождливая погода.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, завтра, 28 августа, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. В ведомстве призывают уральцев к бдительности. Следует соблюдать правила безопасности и следовать рекомендациям спасателей.

Напомним, на прошлой неделе спасатели уже предупреждали свердловчан о сильных дождях. После этого синоптики рассказали, что осадки ослабеют до небольших и будут отмечаться не повсеместно.