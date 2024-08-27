Глава СВР России надеется, что Дуров не выболтает Западу "чувствительную информацию"

Павел Дуров не раскроет Западу "чувствительную информацию", на это надеется директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Я очень рассчитываю, что он [Дуров] этого не допустит", — сказал Нарышкин ТАСС.

В 2018 году российские власти пытались блокировать Telegram с 2018 по 2020 гг. За это время число пользователей мессенджера в стране удвоилось (по словам Павла Дурова), чтобы пользоваться приложением россияне устанавливали средства обхода блокировки. В итоге мессенджер был разблокирован, а причины так и не были широко разъяснены. Поэтому родилась довольно популярная теория о том, что Дурову удалось найти компромисс с властями и пойти на некоторые уступки, касающиеся приватности данных в Telegram.

Дуров был задержан во Франции в пятницу, 23 августа. Обвинение ему до сих пор официально не озвучено. Предположительно, дело может быть связано с нежеланием руководства Telegram выдавать властям информацию о предполагаемых пользователях-преступниках.