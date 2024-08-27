Песков: Госслужащие не должны использовать мессенджеры в работе, они небезопасны

В Кремле ответили, просили ли его сотрудников "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова.

"Государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже", - приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоняьн высказалась о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

"Все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", - написала Симоньян в своем telegram-канале.