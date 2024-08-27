В Москве неизвестные запускали дрон рядом с режимными объектами

В Москве задержаны несколько человек, которые запускали дрон рядом с режимными объектами. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные, предварительно, изучали обстановку возле объектов. У них изъяли для проверки телефоны и дрон.

В начале августа итальянца задержали в Москве за запуск дрона в центре столицы. По данным Telegram-канала SHOT, 21-летний мужчина является бортпроводником Emirates. Он сообщил, что не знал о запрете на запуск дронов и просто хотел снять живописные виды над парком "Зарядье".