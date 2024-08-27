Следствие ходатайствует об аресте соратников Чубайса по "Роснано"

В Москве следствие ходатайствует о заочных арестах бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирины Папопорт по делу о крупной растрате (до десяти лет лишения свободы), об этом говорится в карточке дела в картотеке судебных дел. По последним данным, оба фигуранта находятся за границей.

Олег Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следственный департамент МВД предъявил Олегу Киселеву и ряду других топ-менеджеров обвинение в хищении более 1,6 млрд руб. Согласно материалам дела, для вывода средств из "Роснано" в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.