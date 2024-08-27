Допобразование детей переводится на платную основу - директор "Центра экономики образования"

Дополнительное образование детей переводится на платную основу на основании самой Концепции развития дополнительного образования, которая лишает детей бесплатных кружков и секций. Об этом говорится в журнале "Народное образование", в статье, которая называется "Эксперимент по уничтожению дополнительного образования в России". Авторами являются доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, Директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский и педагог дополнительного образования высшей категории Дворца детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова из Нижний Новгород Владислав Вифлеемский.

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Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года была утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. Согласно документу, в субъектах РФ должны быть созданы специальные центры дополнительного образования детей, внедрены механизмы персонифицированного учёта и финансирования дополнительного образования детей. Персонифицированное финансирование подразумевает выдачу сертификатов персонифицированного финансирования и возможность реализации не менее одной дополнительной общеобразовательной программы за счёт этого сертификата.

Ключевым изменением является то, что бесплатные кружки в государственных и муниципальных учреждениях заменяются на модель, в рамках которой бюджетное финансирование предоставляется в виде сертификата каждому ребёнку, который может быть предъявлен в любую организацию допобразования для детей, и этим сертификатом может быть оплачено некое количество часов. Но главное, что часы сверх предусмотренной нормы должны оплачивать родители .

Характерно, что по итогам реализации Концепции предусматривается расширение участия частных организаций допобразования, а это всегда платно. Суммы же, выделяемые на оплату сертификатом, не позволяют покрывать реальные затраты при допобразовании. Поэтому негосударственные организации не торопятся

участвовать в эксперименте. По данным Минпроса, на них приходится менее 1% всех выданных сертификатов.

Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрировать ребенка в специальной информационной системе, внеся туда множество персональных данных, включая информацию о месте проживания, данные документов, удостоверяющих личности родителей и детей, и др. Кроме того, сертификаты нельзя обналичить, а неиспользованные средства не перечисляются на следующий учебный год.

Если раньше родители записывали своих детей во множество различных бесплатных секций, финансируемых напрямую из бюджета, то теперь ребёнок может посещать только ограниченное количество кружков (максимум два). То есть новая модель направлена в основном на оплату средствами сертификатов занятий в кружках, которые до этого были бесплатными. А размер сертификата очень небольшой. Так, в Нижегородской области в 2024 году это 12 610 рублей на 108 часов, то есть по 2 часа в неделю на всё. Это очень мало. Оплатить этой суммой кружки нереально. 120 рублей в час - это не та сумма, которая есть в реальности. Никто за такие деньги заниматься с детьми не будет.

По факту имеет место введение "нормирование доступа" детей к допобразованию и разрушение системы допобразования, перевод её на платную основу, снижение охвата детей допобразованием, в конечном итоге - экономия на детях, считают авторы.

"Безумная чиновничья попытка стандартизировать дополнительное образование и перевести его в режим оказания платных образовательных услуг противоречит самой сути дополнительного образования и ведёт к его разрушению, ведь только вариативность программ позволяет им оставаться актуальными в условиях постоянно меняющегося мира, а также добиться того, чтобы дети и подростки любого возраста точно смогли найти для себя кружок или секцию, которая будет максимально удовлетворять их внутренним запросам и потребностям", - заключают авторы.

"Сергею Сергеевичу Кравцову не дают покоя лавры Анатолия Борисовича Чубайса? Сертификаты Кравцова в допобразовании столь же разрушительны и вредны для страны, как и ваучеры Чубайса!" - пишет канал "Участники образовательных отношений НН".

По данным Росстата, в 2021 году дополнительным образованием было охвачено 70% детей в возрасте 5-17 лет. А по данным опроса родителей школьников, проведённого ВШЭ в 2020/2021 учебном году, охват учащихся дополнительным образованием составил 80%. Сколько их них занимались бесплатно, неизвестно.

Как сказала в 2021 году глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, более 70% родителей оплачивают кружки и секции своих детей.