Воссоединилась рок-группа Oasis

Члены английской рок-группы Oasis решили воссоединиться. Анонсировано турне по Великобритании и Ирландии.

Группа выступит на стадионах в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине летом 2025 г. Билеты начнут продавать 31 августа, пишет РИА Новости.

Oasis основана в 1991 г. братьями Лиамом и Ноэлем Галлагерами, она стала одним из основоположников жанра брит-поп. В 2009 г. Ноэль ушел из коллектива из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, вскоре после этого официально объявлено о распаде группы.