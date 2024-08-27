Shot: ВСУ на восьми бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью

ВСУ вступили в бой с российскими пограничниками у села Нехотеевка в Белгородской области, сообщает Shot.

По информации источника телеграм-канала, атака на Нехотеевку отбита, ВСУ потеряли до 20 единиц личного состава. Всего, по предварительной информации, у противника было восемь бронемашин и до 60 солдат.

При этом канал отмечает, что боестолкновений у МАПП "Шебекино" не было. Shot пишет, что там стоит группировка, заходившая в Волчанск, линия фронта отодвинута на юг.

Mash сообщает, что ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП "Шебекино" Белгородской области. У Нехотеевки российские военные накрыли их артиллерией, после чего начался бой, пишет телеграм-канал.

Губернатор Белгородской области Гладков на фоне сообщений о попытке прорыва границы призвал доверять только официальным источникам информации. Ссылаясь на Минобороны РФ, он заявил, что ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. "Нашими военными проводятся плановые работы", - написал он в телеграм-канале.