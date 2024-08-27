Telegram вышел на третье место по загрузкам в App Store во Франции

Павел Дуров останется под стражей во Франции еще по меньшей мере 48 часов, начиная с вечера понедельника, 27 августа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером в пятницу, 23 августа. Французские власти до сих пор не сообщили официально, в чем Дурова обвиняют или подозревают.

По неподтвержденным данным, Дуров является гражданином Франции, России, ОАЭ и даже Киргизии.

Между тем, издание TechCrunch отмечает, что арест Павла Дурова привел к росту популярности Telegram во Франции и США. Так, мессенджер вышел на второе место по загрузкам приложений социальных сетей в App Store в США, увеличив свои глобальные загрузки iOS на 4%. Во Франции, где был задержан Дуров, приложение поднялось на первое место в категории "Социальные сети" в App Store и стало третьим по популярности приложением в целом.