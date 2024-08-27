Илон Маск попросил Макрона объяснить задержание Дурова

Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Франции дать подробные пояснения по причинам задержания Павла Дурова, создателя Telegram.

"Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания", — написал Маск под публикацией Макрона в X, в которой французский лидер называет задержание Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей.

По предварительным данным, французские силовики считают Дурова причастным к целому ряду преступлений, которые совершались с использованием Telegram – от торговли оружием до организации проституции. Дурова они обвиняют в том, что администрация мессенджера шифрует диалоги, отказывается модерировать каналы и выдавать властям данные о пользователях- преступниках.