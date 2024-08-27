Глава МАГАТЭ начал осмотр Курской АЭС

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Он начал осмотр ее объектов, пишет ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС, "учитывая серьезность ситуации". Международное агентство по атомной энергии намерено дать независимую оценку обстановке на атомной станции.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, на прошлой неделе несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии.