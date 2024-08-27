Макрон оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон является активным пользователем Telegram, сообщает Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата.

Утверждается, что источник показал переписку с французским лидером 26 августа, когда основатель мессенджера Павел Дуров уже был задержан.

Издание отмечает, что Telegram на протяжении почти десяти лет широко популярен среди членов французского правительства и среди политиков разных уровней и партий, особенно среди сторонников Макрона.

26 августа президент Франции впервые прокомментировал задержание Павла Дурова. Макрон отказался считать дело политическим. Он заявил, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Telegram может быть использован "для вербовки российских агентов в Европе", в связи с чем Дуров ценен для спецслужб Запада, которые пытаются взломать зашифрованные сообщения в мессенджере. По информации издания, Франция стала целью "нескольких российских операций" в последние месяцы, что вызвало недовольство главы государства Эммануэля Макрона и других членов правительства.