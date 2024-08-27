Россияне собрали на цифровых платформах более 440 млн рублей для пострадавших курян

Россияне с подачи цифровых платформ Ozon, "Авито" и Wildberries скинулись более чем на 440 млн руб. на помощь для курян, пострадавших от атаки ВСУ.

Сообщается, что в рамках специального сервиса на перечисленных платформах пользователи собрали деньги в виде сертификатов и баллов, а также купили для передачи пострадавшим десятки тонн продуктов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компаний.

Отмечается, что больше всего беженцы из Курской области нуждаются в одежде, кухонной утвари и средствах связи.

Сервис сбора помощи на маркетплейсах работает с помощью Минцифры России – ведомство организовало возможность для пострадавших на "Госуслугах" подать заявку на помощь от пользователей интернет-магазинов.

Упомянутые выше сертификаты и баллы куряне могут использовать в специальной "витрине" – каталоге товаров, специально подобранных для пострадавших (в том числе с большими скидками).