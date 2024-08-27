Экологи бьют тревогу из-за незаконной свалки рядом с аэропортом Екатеринбурга

Российское экологическое общество обнаружило опасные медицинские отходы на незаконной свалке рядом с аэропортом Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского отделения РЭО, незаконная свалка в Арамиле, недалеко от аэропорта Кольцово, разрастается и становится опасной для людей. На днях эковолонтеры нашли на ней кучи цветных пакетов с надписями "медицинские отходы класса Б и В".

Экоактивисты обнаружили свалку еще два года назад и зафиксировали, что через КПП с охраной въезжают грузовики с мусором. Они выяснили, что въезд платный (от 2 до 5 тысяч рублей), а деньги просят перевести на карту некоему Сергею Б. О ситуации сообщили во все надзорные ведомства и правоохранительные органы, но, по данным РЭО, никаких мер не последовало.

В апреле этого года на свалке произошел крупный пожар, который тушили несколько дней. Но и после этого ее не закрыли, а отходы продолжают свозить на полигон. Только после повторных обращений активистов Российского экологического общества природоохранная прокуратура обратила внимание на проблему и направила в суд исковое заявление с требованием от собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.

"Судя по ответам прокуратуры, хозяином является Вадим Лукач. На нем также числится земля в Истоке, на которой крупный застройщик построил скандально известный коттеджный поселок. На сайте компании-девелопера размещена информация о том, что на участке в Арамиле, где зафиксирована свалка, планируется возведение микрорайона Южный", - отмечают в Свердловском РЭО.

Свалка по-прежнему функционирует, в чем убедились и общественные инспектора по охране окружающей среды от министерства природных ресурсов и экологии во время недавней проверки. На нелегальном мусорном полигоне зафиксировали свежие горы пластика, строительных обломков, бочек и канистр с горючими веществами, пакеты с надписями "медицинские отходы класса Б и В".

За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в четыре (!) раза. Сегодня ее площадь составляет около 20 Га.

"Ситуация возмутительная! Рядом с мегаполисом, с международным аэропортом, разрастается огромная свалка, на существование которой несколько лет закрывают глаза. Мало того, что ее организаторы нарушают закон и наживаются на этом, они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей", - заявил руководитель Свердловского отделения РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

