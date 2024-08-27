27 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Пермский край в лидерах по строительству дорог из вторсырья

Переработанные материалы применили при строительстве и ремонте дорог, подведомственных государственной компании "Автодор", в 26 российских регионах в 2023 году. При этом на трех федеральных автодорогах с 2021 по 2023 год применили более 5,7 млн т вторичных ресурсов и сырья. В лидерах по количеству вторичных ресурсов находится Пермский край, сообщают "Известия".

Также в списках регионов, больше всего прибегнувших к подобным "инновациям", Астраханская, Саратовская, Рязанская и Нижегородская области.

Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в 2023 году при строительстве и реконструкции автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, подведомственных Росавтодору, в 26 субъектах РФ применили 879,4 кв. км переработанного асфальтобетона (RAP), 12 т золошлаковой смеси, 91,79 т резиновой крошки, 4026,55 т вторичного щебня.

"Вместо захоронения данные отходы получили вторую жизнь, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла и целям отраслевой программы", - заявил Буцаев.

Сообщается, что применение шлаков черной металлургии обеспечивает модуль упругости и его повышенную однородность, это дешевле и технологичнее природных материалов. Толщина слоев основания на шлаках черной металлургии может быть меньше на 10% по сравнению с природными каменными материалами.

При этом применение асфальтогранулята, в свою очередь, позволяет исключить доставку природных материалов для устройства обочины. Обочина, укрепленная асфальтогранулятом более устойчива к размывам и разрушениям, чем при применении природных материалов, уточнили эксперты.

Испытания качества почвогрунта на основе вторичных ресурсов показали эффективность озеленения, отсутствие эрозионных процессов и сползания грунта, подчеркнули в Российском экологическом операторе.

Теги: дороги, ремонт, строительство, переработанные материалы, вторсырье


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