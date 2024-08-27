В Сургуте окружной кардиоцентр возвратился к обычному режиму работы после массового отравления пациентов

В Сургуте окружной кардиоцентр вернулся к штатному режиму работы после массового отравления пациентов. Об этом сообщила главный врач ОКД Ирина Урванцева, передает корреспондент Накануне.RU.

После проведения необходимых противоэпидемиологических мероприятий уже возобновлена работа большинства стационарных отделений. Последним плановую госпитализацию возобновило детское кардиохирургическое отделение.

На прошедшей неделе в Кардиоцентр уже госпитализировали 99 человек. 61 из них доставлены в клинику для оказания экстренной помощи. В круглосуточном режиме работают и операционные. Также бригада специалистов провела плановый обход пациентов в инфекционном стационаре СОКБ, сейчас там находится на лечении более 20 человек. Пациенты готовятся к назначенным операциям.

Напомним, Кардиоцентр приостановил работу 11 августа. В клинике у 94 пациентов обнаружили кишечную инфекцию. 68 человек были переведены в инфекционное отделение сургутской окружной клинической больницы. В голубцах, которые ели пациенты, нашли фальсифицированное мясо.