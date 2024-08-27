В Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села

Власти Белгородской области рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села.

"Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков Telegram-канале.

По его словам, въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат уже со вторника. Будут сформированы списки жителей на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей.

Сейчас в Белгородской области закрыт въезд в 35 населенных пунктов, там не ведутся восстановительные работы (из-за угрозы жизни строителей).

Напомним, на всей территории Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера.