В Подмосковье двое мужчин загорелись во время приготовления шашлыка

В парке подмосковного Реутова загорелись два человека – мужчины пытались пожарить шашлыки.

Сообщается, что 36-летний Арсений и 38-летний Никита приехали в Московскую область на отдых из Петербурга. Решили пожарить шашлыки и развели костер (хотя в парках Реутова это запрещено – даже на мангалах). В какой-то момент Арсений плеснул в костер жидкость для розжига, но попал и на себя и загорелся. Друг попытался потушить его, но на нем тоже вспыхнула одежда. В итоге обоих госпитализировали с ожогами лица и тела, передает Shot.