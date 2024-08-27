В Екатеринбурге три автобуса на 10 дней поменяют маршрут

Сразу три автобусных маршрута Екатеринбурга изменят схемы движения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения будут действовать 10 дней – с 5 до 15 сентября. Общественный транспорт станет объезжать закрытую улицу Саввы Белых (от дома №10 до дома №12).

Три автобуса начнут ходить следующим образом:

№44 – от остановки "Метро Ботаническая" по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки "Саввы Белых" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к станции "Кольцово")

– от остановки "Метро Ботаническая" по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки "Саввы Белых" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к станции "Кольцово") №66 – от остановки "Метро Ботаническая" по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки "Саввы Белых" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к станции "Кольцово"). К остановке "Метро Ботаническая" автобусы направят по улицам: Кольцовский тракт – Луганская – Машинная – Щорса – Белинского – Академика Шварца. Вводятся остановки "Щорса" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к "Метро Ботаническая")

– от остановки "Метро Ботаническая" по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки "Саввы Белых" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к станции "Кольцово"). К остановке "Метро Ботаническая" автобусы направят по улицам: Кольцовский тракт – Луганская – Машинная – Щорса – Белинского – Академика Шварца. Вводятся остановки "Щорса" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к "Метро Ботаническая") №78 – к остановке "ТЦ "Леруа Мерлен" по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки "Саввы Белых" и "Авиационная" по улице Белинского (в направлении к станции "Кольцово").

Как пояснили в мэрии, изменения связаны с тем, что на улице Саввы Белых идут строительные работы.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге дорожники продлили закрытие движения по улице Энгельса.