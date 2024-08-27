В школах и колледжах России отработают навыки поведения при угрозе теракта

В России состоятся учения, во время которых отработают действия при террористической угрозе и воздушной тревоге в школах и колледжах.

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"29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения "Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с информационным сообщением о воздушной тревоге", - приводит "Интерфакс" заявление Минпросвещения России.

Учения организованы Минпросвещения вместе с МЧС, МВД и Росгвардией при содействии Национального антитеррористического комитета.