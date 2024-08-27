В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево

27 августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился сегодня на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в уральской столице. Автобус марки "ПАЗ" ехал по маршруту №89 "УрФУ – Окраинная". По предварительным данным, его водитель отвлекся от управления, потерял контроль и влетел в дерево.

Установлено, что в момент аварии в салоне находилось семь пассажиров и водитель. По данным ГАИ, пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики. Им оказывают необходимую помощь.

На месте работают инспекторы ДПС. Движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.