Заключенных волгоградской ИК, не поддавшихся захватчикам заложников, поощрит ФСИН

Заключенных из волгоградской колонии, где произошел на прошлой неделе захват заложников, наградят. Но не всех, а тех, кто оказал помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тем, кто не поддался на провокации захватчиков, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"Принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в сообщении ведомства.

Каким будет поощрение – не сообщается.

В ходе захвата заложников погибли четыре сотрудника ФСИН и один заключенный, еще четыре человека пострадали.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о том, что семьи погибших сотрудников ИК-19 получат материальную помощь - по 1 млн руб.