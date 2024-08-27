Защита Бережного, осужденного за убийство и изнасилование маленькой девочки, обратилась в Верховный суд РФ

Защита Виталия Бережного, осужденного на пожизненное за убийство и изнасилование маленькой девочки в Тюмени, обратилась в Верховный суд РФ. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Почуев, передает корреспондент Накануне.RU.

Защита настаивает на невиновности Бережного и обвиняет полицейских, следователей, а также суд в несправедливом расследовании и вердикте. Заседание по делу состоится сегодня.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.