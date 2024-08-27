МО РФ: ВСУ готовятся применить в зоне СВО химическое оружие

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты армии России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции.

"В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации. Подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы", - цитирует Кириллова Минобороны России.

По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. 13 июля получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. В августе во время оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия.

"Напомню, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО. С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов", - говорит Кириллов, полный текст брифинга которого можно прочесть здесь.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе региона. По его словам, под обстрел боеприпасами с химическим компонентом попала бригада сотрудников "Россетей".

В марте 2022 г. власти США признали, что на Украине есть лаборатории, где проходят "исследования в сфере биологии". Вашингтон выражал беспокойство по поводу того, что эти объекты могут попасть под контроль ВС РФ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в сенате, что "на Украине есть биологические исследовательские объекты". По ее словам, сейчас ведется работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.

До этого представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила доказательства о разработке украинской стороной биологического оружия. По словам Конашенкова, 24 февраля 2022 г., в день начала военной операции, на Украине был уничтожен ряд особо опасных патогенов возбудителей различных болезней: холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других.