В России снова сильно вырос спрос на репетиторов, особенно по письму, чтению и счету

Спрос на репетиторов в этом году снова серьезно увеличился - примерно на 20%. Причем речь идет не о сезонном росте к началу учебного года, а к августу прошлого года. Таковы данные совместного исследования "Авито услуг" и "Авито работы".

Лидером по увеличению спроса является скорочтение, или просто чтение, - 57%. Резко вырос спрос на "ментальную арифметику", то есть умение считать в уме, - рост на 52%. Также на 44% вырос спрос на каллиграфию (44%). То есть в лидерах по приросту спроса являются самые базовые навыки, которые хорошо развивались в советской школе, - умение читать, писать и считать. Также вырос спрос на занятия робототехникой (30%), на логопедов (20%).

На 266% выросло число вакансий для репетиторов. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования. За год спрос на учителей по окружающему миру увеличился на 250%, по информатике - на 84%, по биологии - на 39%, по математике - на 28%.

Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что репетиторы - это в основном учителя, которые ранее работали в школах, а теперь дают частные уроки, и их необходимо вернуть школы. Это произойдет, когда в школах внедрят единый перечень учебников и образовательных программ, уверен он. Тогда и родителям не нужно будет нанимать репетиторов.

Мнение Музаева, однако,не разделяют российские учителя. Так, 67% из них считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Только 22% учителей не видят необходимости в репетиторстве для ребенка. Опрашиваемые педагоги жаловались на большое количество внеурочной деятельности, отвлекающей учеников и учителей от учебного процесса. А родители отмечают, что и объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал.

По опросу 2023 года, половина школьников 9 и 11 классов работали с репетиторами.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что мизерные зарплаты учителей напрямую связано с ЕГЭ и репетиторством. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они могут подрабатывать репетиторами.

Рынок репетиторских услуг уже стал неотъемлемой частью системы российского школьного образования. А средняя стоимость услуги еще в прошлом году почти достигла 1000 рублей в час, говорится в исследовании ученых из Новосибирского государственного университета.