ОАЭ потребовали от Франции предоставить Дурову доступ к услугам дипломатов

МИД ОАЭ потребовал от Франции предоставить задержанному основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам.

В заявлении говорится, что ОАЭ "внимательно следят за делом гражданина Эмиратов".

Ведомство также подчеркнуло, что помощь гражданам ОАЭ и их защита является главным приоритетом для арабского государства, пишет "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что у Дурова есть гражданство Франции, России и ОАЭ.

26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ французских коллег говорить о задержании в Париже Павла Дурова. Напомним, в МИД Франции ситуацию комментировать отказались – чтобы не повлиять на независимость судебной системы.