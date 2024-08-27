В России подорожала автомобильная аптечка

В России почти на треть – на 28% – подорожала автомобильная аптечка. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой онлайн- и офлайн-торговли. Сравнены периоды с 1 по 25 августа 2023-24 гг.

В 2024 г. в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб., что на 28% выше, чем в 2023 г.

Несмотря на рост стоимости, количество покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК.