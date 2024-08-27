Поддубный пошел на поправку

Улучшилось состояние военкора Евгения Поддубного – его перевели из реанимации в ожоговое отделение.

По данным источников telegram-канала Baza, состояние военкора нормализуется. Он уже активен, и врачи разрешили родным и друзьям посещать его.

В начале августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии. Позже президент России Владимир Путин позвонил военному корреспонденту и поздравил его с днем рождения.