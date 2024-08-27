В Сочи река Хоста вышла из берегов из-за ночного ливня

На четвертые сутки действия в Сочи штормового предупреждения на город обрушился "залповый ливень", больше всего пострадал Хостинский район, там выпало 125 мм осадков, сообщил мэр города Андрей Поршунин.

"За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях", - рассказал глава города.

Ночью спасателям пришлось откачивать воду и расчищать территории.

"Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная воля оползень на дороге ликвидировали к четырем утра", - добавил Поршунин.

Он отметил, что остальные районы шторм почти не затронул, а сейчас в Сочи и вовсе солнечно.