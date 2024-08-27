Цукерберг заявил о попытках цензуры и давлении со стороны администрации Байдена

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг обвинил администрацию Байдена в давлении на руководство социальных сетей в США с целью "цензурировать" определенный контент о COVID-19 во время пандемии и заявил, что собирается оставаться "политически нейтральным" в этом избирательном цикле, пишет Financial Times.

В письме, адресованном председателю юридического комитета Палаты представителей Джиму Джордану, Цукерберг написал, что высокопоставленные должностные лица из администрации президента США в течение нескольких месяцев "неоднократно оказывали давление" на команду Meta*, требуя цензурировать часть контента о COVID-19, включая юмор и сатиру.

"Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не высказались об этом более открыто", — написал он в письме, которое комитет опубликовал на X. "Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении — и мы готовы дать отпор, если что-то подобное повторится", - добавил Цукерберг.

Джордан, один из ведущих республиканцев в Палате представителей, возглавил расследование Конгресса, обвиняя администрацию Байдена, исследователей дезинформации и платформы социальных сетей в сговоре с целью заставить американцев молчать.

Это произошло на фоне широких глобальных дебатов о том, в какой степени платформы должны отдавать приоритет свободе слова или безопасности в интернете, подогретых публикациями миллиардера Илона Маска, а также арестом на выходных во Франции генерального директора Telegram Павла Дурова.

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