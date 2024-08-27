27 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Новоуральске вынесен приговор за надругательство над посетителем кафе

В Новоуральске суд вынес приговор по делу о надругательстве над посетителем местного кафе.

7 октября 2023 года в кафе "Ромашка" избили клиента. Затем над мужчиной надругались, снимая все на видео. Потерпевший обратился в полицию только вечером 16 октября. Сообщалось, что подозреваемым в деле стал владелец заведения. По словам начальника пресс-службы областного Главка МВД Валерия Горелых, ранее тот уже отбывал срок в колонии за изнасилование девушек все в том же кафе.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвинение было предъявлено Ивану Бугаенко, который сначала скрывался от правоохранительных органов, но затем сам сдался полиции. Сегодня Новоуральский городской суд признал Бугаенко виновным по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насильственные действия сексуального характера".

По совокупности преступлений ему назначено 6 лет и 3 месяца в колонии общего режима. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: в его пользу с осужденного взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как отметили в облсуде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Теги: кафе, посетитель, суд, Новоуральск


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