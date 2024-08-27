Михеев: В элитах тихо готовят провал и "возвращение в стойло"

Годы идут, ситуация в мире становится все более напряженной, а у нас не существует никакого другого взгляда на экономику, кроме того, который был импортирован с Запада в 90-х и нанес огромный удар по стране и народу. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

По его словам, за 30 лет произошла масса событий, в России исчезла половина экономики из-за оголтелого рыночного подхода, но все это как будто не замечается.

"Неужели недостаточно фактов для переосмысления ситуации? Есть ощущение заговора. Что люди, убежденные в либеральной идее как религиозной догме, ждут, пока все провалится, чтобы потом обвинить весь народ, который опять "не такой", всех, кто считает себя патриотами, что это все из-за вас, это все из-за политики президента Путина. А надо покаяться, скажут они, и возвращаться в стойло. Вот и весь "высокотехнологичный" замысел и все эти разговоры про денежно-кредитную политику. Тихо готовим провал - вот как это называется. Не нужно ни производства, ни суверенной политики. Чтобы все провалилось - и этот русский народ прямо мордой в говно, чтобы он умылся своим патриотизмом. Это совершенно очевидная картинка, все лежит на поверхности. А маскируется все это красивыми разговорами и жонглированием терминами", - рассказал Михеев.

В частности, миграционная политика требует полной перезагрузки, а не имитации и обвинений народа в том, что он "неправильно" относится к мигрантам, как подчас происходит, заключил эксперт.

О необходимости новой модели экономики, учитывающей долгосрочные потребности и интересы страны, много лет говорят экономисты, но все остается по-прежнему.