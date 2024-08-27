В Прикамье ждут помощника президента России на следующей неделе

На следующей неделе Пермь может посетить помощник президента РФ Андрей Фурсенко, сообщает газета "Звезда" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, он планирует принять участие в открытии краевой музыкальной школы, новой школы в Култаево на 825 мест, а также здания колледжа им. Славянова, которое примет студентов после масштабной реконструкции и реставрации.

В этом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть новых школ, еще девять находятся в стадии строительства.