27 Августа 2024
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Фото: Sputnik / Антон Вергун

Алаудинов: ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, линия боевого соприкосновения "особого изменения не претерпела". Генерал отметил, что противник "напирал" весь день, однако все попытки закончились безрезультатно.

В Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск "Север" отразили попытки ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские войска заняли оборону в здании исправительной колонии №11 и удерживали позиции в течение нескольких дней. Гражданский персонал и заключенные были заранее эвакуированы. В Минобороны добавили, что при попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около ста человек.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.

Теги: Курская область, Алаудинов, Нижняя Паровая, Нечаев


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