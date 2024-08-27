Актриса Светличная признана неизлечимо больной

Актриса Светлана Светличная признана неизлечимо больной. Ей присвоен паллиативный статус. Артистка, состояние которой оценивается как "средней тяжести", жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле.

Она не может передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежит в кровати. Максимум, что ей под силу, это присесть и дать согласие на оформление паллиатива.

Актрисе будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, а также оказывать психологическую помощь до последнего дня жизни, пишет telegram-канал Mash.