Волонтеров в Курской области преследуют за нарушения ПДД при уходе от вражеских дронов

Камеры ГАИ в Курской области работают исправно даже в серой зоне, где летают вражеские дроны и бьет вражеская артиллерия. А волонтерам, которые, рискуя жизнью, помогают нашим военным, приходят штрафы за формальные нарушения. Об этом заявил блогер Дмитрий Борисенко.

Он рассказал, то участник народного ополчения в городе Курчатове арестован на 15 суток. Его машину задержали гаишники за то, что он ездит на старой "Ладе" с заклеенным номером, так как вблизи линии боевого соприкосновения приходится уходить от вражеских дронов, разгоняясь до большой скорости. И чтобы ему не приходили штрафы, номер заклеен.

"И вот тормозят его местные гаишники, которые его прекрасно знают, забирают машину на стоянку, а его в суд. А в суде ему дают административку и 15 суток. А может быть, это все потому, что он позволил себе критиковать в моем репортаже мэра Курчатова Корпункова, экс-губернатора Старовойта и нынешнего врио губернатора Смирнова? Нарушая тем самым их прекрасную отчетность, которую они шлют наверх?" - написал Борисенко.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев подтверждает информацию. Камеры продолжают фиксировать нарушения скоростного режима во фронтовой зоне Курской области. Волонтерам, которые, рискуя жизнью, продолжают вывозить гражданских и помогать военным, начисляют штрафы, когда они на предельной скорости уходят от дронов.