Спутницу и телохранителя Дурова допросили французские следователи

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, "которые постоянно следуют за ним", сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

По информации издания, после допроса их отпустили.

Предположительно, блондинка, которая была с Дуровым в день его задержания, - блогер и криптокоуч Юлия Вавилова.

Один из родственников девушки рассказал телеграм-каналу Baza, что Вавилова перестала выходить на связь после задержания бизнесмена. 25 августа женщина пыталась дозвониться дочери, но та не ответила.

Основателя Telegram Павла Дурова 24 августа вечером задержали в Париже, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Дело, по которому задержан бизнесмен, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.