Володин предположил, кто стоит за арестом Дурова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание основателя Telegram Павла Дурова. Политик выразил мнение, что за арестом стоят американцы.

"Идут третьи сутки с момента задержания во Франции Павла Дурова. Он обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram и возможном соучастии в них. Сам Дуров имеет четыре гражданства, в том числе французское. Париж именно этим фактом обосновывает законность его задержания. На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон", - написал политик в своем telegram-канале.

Володин полагает, что в преддверии выборов президента США нынешнему главе Америки Джо Байдену важно взять Telegram под контроль. Спикер Госдумы уверен, что для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния.

"Через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения, перечень статей по которым достаточно широк. Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США", - пишет Володин.

Ранее в Париже Дурову предъявлено обвинение. Дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств,