Организаторы и исполнители взрыва на Крымском мосту скрылись за границей

Организаторы и исполнители взрыва на Крымском мосту скрылись за пределами России, говорится в материалах дела о подрыве моста в октябре 2022 года.

"Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия", - цитирует ТАСС документ Следственного комитета России.

Выяснилось, что в ходе расследования СКР взаимодействовал с силовиками из Армении, Грузии и Китая. Было проведено более 30 судебных экспертиз.

Теракт произошел рано утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва трейлера, беспрепятственно пересекшего современный пункт дистанционного досмотра, произошло обрушение двух пролетов, также была повреждена железнодорожная часть моста. Погибли четыре человека.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом. В ФСБ организаторами взрыва назвали Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности его руководителя Кирилла Буданова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По информации ФСБ, взрывное устройство общим весом почти 22,8 тонны, спрятанное в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой, везли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

По версии СКР, к теракту причастны 12 человек. Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела, а также имущество еще одного фигуранта, включающее земельный участок и трейлер. Потерпевшими по делу признаны в том числе Минобороны и две компании.