"Вам письмо": мошенники обманули жителя Первоуральска по новой схеме

Мошенники выманили деньги у жителя Первоуральска по новой схеме. Для этого они придумали историю с неким письмом.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все началось с того, что мужчине позвонил неизвестный, который представился "сотрудником архива". Звонивший заявил, что на почте якобы лежит невостребованное письмо, и для его пересылки в отделение по месту жительства надо назвать коды из пришедшего SMS-сообщения.

Жена потерпевшего выполнила все указания звонившего. А затем на телефон уральца стали приходить сообщения о неправомерном доступе к личному кабинету. Тогда женщина позвонила по номеру, указанному в сообщениях. Ей ответил неизвестный, который представился "сотрудником безопасности", и пояснил, что на имя ее мужа мошенники взяли кредит. Поэтому необходимо перевести деньги на "безопасный счет".

Женщина, следуя указаниям "сотрудника", перевела с кредитной карты мужа на указанный ей счет более 70 тысяч рублей. Затем звонивший заявил, что нужно еще оформить кредит. Только тогда она поняла, что стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция Первоуральска призывает не слушать незнакомцев и не выполнять по их указке никаких действий по движению своих денег.