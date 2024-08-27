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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Потребительские настроения опустились до минимума с начала года

Потребительские настроения россиян опустились до минимума с начала года и ниже прошлогодних уровней.

Как заявил Центробанк РФ, если потребительские ожидания снижаются дольше и значительнее, то оценки текущих настроений снижаются второй месяц и менее существенно. По опросам в августе, за июль снизились оценки всех входящих в состав индекса настроений компонентов: взгляды на экономические перспективы страны на год и пять лет, оценки личного материального положения на ближайший год. Также респонденты стали хуже оценивать и фактическое изменение личного материального положения за год. При этом несколько повысились лишь оценки благоприятности текущего момента для крупных покупок.

Доля тех, кто предпочитал сберегать свободные деньги, а не тратить их, почти не изменилась (51,5%), а тех, кто предпочитал тратить, составила 30,6%, что ниже на 0,9 процентного пункта (п. п.), чем месяц назад.

В то же время предпочтения сбережений сместились от банковских депозитов (42% респондентов) к наличным (29%), что может указывать на локальный всплеск отложенного спроса, сообщает "Коммерсант".

Ранее Росстат зафиксировал возврат потребительских ожиданий к уровням начала 2015 года — впервые за семь лет.

Теги: экономика, потребительские настроения


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